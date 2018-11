L'artista è stato colto da un malore e sembrava versare in condizioni critiche

Momenti di paura per Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith, colto da un malore. Dopo l’esibizione al Madison Square Garden durante il concerto di Billy Joel di sabato scorso ha avuto un collasso ed è stato intubato in camerino dai paramedici. Dopo circa quaranta minuti è stato portato via in barella.

Il malore di Joe Perry al Madison Square Garden

Secondo quanto riportato da TMZ l’artista ha avuto una congestione polmonare e adesso le sue condizioni stanno progressivamente migliorando. Subito dopo aver suonato “Walk this way”, Joe Perry ha accusato il malore e i testimoni oculari hanno riferito che le condizioni del chitarrista erano critiche.

Adesso sembra fuori pericolo. Una fonte vicino a Perry ha raccontato a TMZ che “nelle ultime settimane ha avuto dei problemi di respirazione che sono arrivati al culmine la scorsa notte”. Il chitarrista è ancora in ospedale ma “è sveglio, sta bene e potrebbe essere dimesso a breve”.

