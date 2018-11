La società valuta le alternative, dopo l'inaspettata decisione dell'ex CT della Nazionale al termine della sfida col Bologna

Il pareggio con il Bologna non è andato giù a Gian Piero Ventura, che al termine della gara ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Chievo, nonostante un contratto pluriennale firmato qualche settimana fa. Una decisione che la società clivense inizialmente aveva rifiutato, congelando la richiesta dell’ex CT, ma che adesso sembrerebbe esser pronta a rivalutare, considerando lo sfogo del capitano Sergio Pellissier.

Il leader dello spogliatoio gialloblù, infatti, si è lasciato andare a un duro post su Instagram contro il tecnico: “appena arrivato già voleva andare via” e “non fate come Ventura” si legge nella didascalia della foto caricata dall’ormai quasi quarantenne bomber simbolo della formazione veronese.

Insomma, adesso tocca alla dirigenza valutare le opzioni sul tavolo, per scegliere il terzo allenatore stagionale dopo l’ex capitano D’Anna e la fallimentare parentesi con Ventura in panchina. La pausa per le nazionali, in tal senso, non poteva cadere in un momento migliore.