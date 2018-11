Precipitando le sarebbe saltata la testa nell'impatto con una ringhiera

E’ un giallo quello accaduto oggi in uno stabile del quartiere Begato a Genova dove una donna di circa 30 anni è stata trovata decapitata in via Maritano.

Secondo i primi rilievi dei Carabinieri le lesioni della donna sarebbero compatibili con una caduta dall’alto, e quindi si potrebbe trattare di un caso di suicidio anche se non si esclude alcuna ipotesi. La donna, precipitando sarebbe rimasta decapitata nell’impatto con una ringhiera, per poi finire sulla strada.

Da una prima ricostruzione della vicenda, la vittima, che avrebbe avuto problemi psichici, sarebbe entrata nel condominio, salendo fino all’ultimo piano, per poi lanciarsi dal tetto del palazzo.