L'iniziativa si svolgerà in contemporanea dalle 12 alle 13 nelle piazze dei capoluoghi siciliani

“Basta attacchi all’informazione libera”. Anche i giornalisti siciliani si mobilitano in difesa della libertà di stampa e di informazione e a tutela della dignità della categoria.

“Dopo gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, – afferma una nota – l’Associazione siciliana della stampa e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia aderiscono alla manifestazione nazionale indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa, condivisa dall’Ordine dei Giornalisti, che ha promosso il flash mob #GiùLeManiDallInformazione, aperto non soltanto ai giornalisti, ma anche a cittadini e associazioni che considerano l’informazione un bene essenziale per la democrazia”.

“Le querele temerarie, gli insulti sui social, le aggressioni, le minacce. Ora anche gli insulti da parte di esponenti del governo. Si può dire che la misura è colma – ha detto Giulio Francese, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia – Per i giornalisti è venuto il momento di reagire. Il flash mob di domani, martedì 13, in tutt’Italia, è un primo passo. Noi, come Ordine dei giornalisti unitamente all’ Assostampa e, spero, a numerosi colleghi, saremo a Piazza Verdi per respingere con forza questi attacchi, per chiedere il rispetto dei giornalisti che svolgono un ruolo essenziale per la democrazia, per difendere la libertà di stampa, per dialogare con i cittadini e fare capire loro che qui viene messo in discussione il loro diritto di essere correttamente informati”.

“Se un ministro o un alto esponente del Movimento in cui milita – ha sottolineato Francese – possono definire i giornalisti “sciacalli, pennivendoli, puttane”, perché la gente comune non deve sentirsi autorizzata a esprimere altrettanto disprezzo sui social o passare direttamente alle vie di fatto, con aggressioni e minacce? Ecco perché è venuto il momento di dire basta”.

L’iniziativa si svolgerà in contemporanea dalle 12 alle 13 nelle piazze dei capoluoghi siciliani. “Ritrovarsi in piazza contemporaneamente – ha detto Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione della stampa – significa respingere tutti insieme attacchi volgari e inaccettabili contro l’informazione e i giornalisti”.

L’appuntamento a Palermo è previsto domani, martedi 13 novembre alle 12 in piazza Verdi, davanti il Teatro Massimo.