Un’altra coppia sta cedendo alla passione nella casa del Grande Fratello Vip? Sembrerebbe infatti che Stefano Sala e Benedetta Mazza, che si sono sempre dichiarati amici, si stiano avvicinando. Su Instagram infatti è stato pubblicato un video in cui i due compiono movimenti molto equivoci che non lasciano fuori nessun dubbio.

Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: Nov 11, 2018 at 3:10 PST

Tranne che alla fidanzata del modello, Dasha. La ragazza infatti ha commentato il video con parole molto dure urlando al complotto. Dasha infatti pensa che sia tutta una montatura a favore del reality e che in realtà Stefano stia solo fingendo seguendo un copione.

Questa è una provocazione! Quelli che sostengono la ‘coppia’ e quelli che li odiano. Capisci che ti viene mostrato ciò che vogliono che tu veda? non è la verità! Tutto questo è show. Qui hanno inserito parte del video estratto dal contesto più con una firma provocatoria. Il video è stato girato in modo tale che non è visibile ciò che sta realmente accadendo. La gente pensa la situazione da sé. Includere l’immaginazione di ciò che è successo lì non è una provocazione?