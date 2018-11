Un turbine di fuoco che ha raggiunto anche le abitazioni delle celebs di Hollywood

Un incendio che ha avvolto la California in un turbine di fuoco arrivato fino a Malibu. Qui tante sono state le case dei vip distrutte o raggiunte dalle fiamme. Da Lady Gaga a Gerard Butler, da Cindy Crawford a Kim Kardashian, sono moltissime le celebrities che stanno raccontando il dramma sui social.

Orlando Bloom e Gerard Butler raccontano l’incendio

Orlando Bloom su Instagram ha mostrato la via in cui si trova la sua abitazione completamente invasa dalle fiamme e ha scritto: “Questa è la mia strada. Sto pregando da due ore per la salvezza di tutta la famiglia di Malibu. Sono grato per il coraggio dei vigili del fuoco”.

Mostra invece la sua abitazione completamente distrutta Gerard Butler che racconta su Instagram dietro la mascherina anti-fumo: “Sono tornato alla mia casa di Malibu dopo l’evacuazione. E’ un momento straziante per tutta la California. Ispirato dal coraggio e dallo spirito di sacrificio dei vigili del fuoco”. E infine ringrazia.

Le case dei vip coinvolte nell’incendio di Malibu

Colpita anche la casa delle modelle Bella e Gigi Hadid che scrivono su Instagram: “E’ un brutto sogno”. O ancora: “Mi dispiace così tanto per le persone che hanno perso tutto tra queste fiamme e ho il cuore in frantumi per la nostra amata Malibu”.

Con una serie di tweet Lady Gaga pensa alla sua casa e prega perché non venga completamente distrutta: “Sono seduta qui come molti di voi chiedendomi se la mia casa esploderà in fiamme. Tutto quello che possiamo fare è pregare insieme e per l’altro”. E anche lei ringrazia i vigili del fuoco per il coraggio dimostrato in queste lunghe ore.

Messaggi su Twitter anche da parte delle sorelle Kardashian, da Cher che dice: “Ho una casa a Malibu dal 1972”. Notizie infine anche da Guillermo Del Toro e da Miley Cyrus. Anche l’abitazione della cantante è rimasta coinvolta nell’incendio.

Su Twitter Miley Cyrus scrive: “Sono completamente devastata dalle fiamme che in queste ore stanno colpendo la mia comunità . Io sono stata fortunata perchè i miei animali e le persone che amo sono tutte in salvo e questa è la cosa più importante. Non ho più una casa, ma ho forte il ricordo di quello che è accaduto lì dentro insieme alla mia famiglia ed ai miei amici. Sono grata per tutto quello che mi è rimasto e intanto mando tutto il mio affetto e tutta la mia gratitudine ai vigili del fuoco”.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 novembre 2018

La cantante inoltre ha aperto una raccolta fondi per aiutare le vittime dell’incendio in California.

Foto da Instagram