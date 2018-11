Meghan perde i favori della Royal Family.

La neo Duchessa del Sussex Meghan Markle ha partecipato al suo primo Remembrance Day ma è stata messa da parte. Infatti, in questa occasione dove la Famiglia Reale ricorda, attraverso un’importante cerimonia, le vittime della Prima Guerra Mondiale, Kate Middleton, Camilla e la Regina Elisabetta hanno assistito dallo stesso balcone al corteo, mentre Meghan si trovava su un altro balcone, separata dalle tre donne.

Uno studioso della Monarchia inglese ha spiegato a People il motivo, affermando che in queste occasioni i membri della Famiglia Reale si dispongono secondo un ordine gerarchico. I balconi del Cenotafio di Londra non possono ospitare più di tre persone, dunque Meghan Markle è andata su un altro terrazzo.

Però non è tutto, infatti, dopo la cerimonia la Corte in serata si è riunita al Royal Albert Hall. Anche in qui Kate e Meghan si sono sedute distanti. Sembra che la Duchessa di Cambridge abbia deciso di separarsi dalla cognata che da quando è tornata dal viaggio di nozze pare abbia perso sia i favori della Regina e della famiglia di Harry, sia dei sudditi.

A Kensington Palace hanno separato anche gli uffici e questo sembra sia avvenuto a causa di alcune pretese di Meghan. I 4 (William, Harry, Kate, Meghan) lavoreranno assieme solo per la Royal Foundation. Markle è stata anche criticata e insultata da alcuni follower nella pagina Instagram ufficiale della Corona che ha impiegato una settimana a rimuovere i commenti sconvenienti.

Come se questo non bastasse Meghan è stata abbandonata da tre assistenti personali in pochissimi mesi. Lane Fox che ha lavorato 5 anni con Harry, Samantha Cohen che presto se ne andrà dopo 17 anni di servizio presso la Corte inglese e Melissa, sempre accanto alla Duchessa, che pare abbia dato in questi giorni le dimissioni.