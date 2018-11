La migliore ginecologa italiana

Dott. ssa Elsa Viora

È il medico italiano Elsa Viora, ginecologa e direttrice del servizio Ecografia ostetrica ginecologica e diagnosi prenatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, ad aver ricevuto il Premio mondiale “Award in recognition of Women Obstetrician / Gynecologists” dalla FIGO (Federazione Internazionale dei Ginecologi ed Ostetrici), in occasione del recente XXII Congresso mondiale FIGO a Rio de Janeiro.

Il premio è assegnato alle donne ginecologhe di tutto il mondo che hanno contribuito al miglioramento della salute delle donne, le madri e i figli, e al ruolo femminile in quest’ambito medico. Il medico torinese è stata l’unica italiana a ricevere il premio.