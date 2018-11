L'ex first lady è pronta a reinventarsi per compiere la sua missione: diventare la prima presidente donna

La missione di Hillary Clinton non è ancora compiuta, l’ex first lady si ricandiderà per la Casa Bianca nel 2020. Lo fanno sapere Mark Penn, storico consigliere della famiglia Clinton, e Andrew Stein, presidente del New York City Council vicino a Bill e Hillary.

Usa, Hillary Clinton si ricandiderà nel 2020

Secondo quanto riferito dai due al Wall Street Jourlan, Hillary Clinton è pronta a reinventarsi un’altra volta per riuscire a portare a termine la missione che ha lasciato incompiuta, quella di diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.

D’altra parte l’ex first lady ha il 75% di popolarità tra i dem e vuole ancora vendicarsi per il grido “lock her up”, mettetela in galera, dei sostenitori di Trump.