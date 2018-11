Un nuovo reality vedrà scontrarsi chef da tutta Italia su Rai 2

Un nuovo reality culinario arriverà su Rai 2. Si chiama Il ristorante degli chef e misurerà la capacità degli chef provenienti da tutta Italia di gestire un intero locale. In 2mila si sono presentati alla selezione ma soltanto 80 accederanno alla prima puntata del 20 novembre.

Il ristorante degli chef: chi sarà il migliore?

Durante la prima serata dovranno dimostrare la loro capacità ai fornelli preparando un “cavallo di battaglia”, un piatto espresso e la rivisitazione di una ricetta della tradizione culinaria italiana. A giudicarli una giuria di chef stellati: Andrea Berton premiato con due stelle Michelin, Isabella Potì inserita nella lista di Forbes 30 Under 30- Europa nella categoria The Arts e il francese Philippe Lèveillè, anche lui con due stelle Michelin.

Dopo la prima puntata rimarranno in gara dieci chef che, nelle sei puntate e divisi in due brigate, si sfideranno per dimostrare non solo le loro capicità culinarie ma anche di saper gestire un vero ristorante. I due team serviranno agli ospiti, tra cui anche tanti i vip, le pietanze dei menù proposti cercando di creare anche un ambiente accogliente e confortevole. Sarà poi la giuria di qualità a stabilire chi sarà il migliore.

Foto da Twitter