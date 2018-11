Amici ed entrambi pugliesi si ritroveranno insieme sul set

Lino Banfi e Al Bano nuovamente insieme sul set. Entrambi pugliesi veraci, legati fortemenete alla loro terra, dopo una piccola collaborazione in Un medico in famiglia, saranno di nuovo insieme in una fiction inedita. Lo ha rivelato lo stesso Banfi sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni.

La fiction di Lino Banfi e Al Bano

Lino Banfi e Al Bano inizieranno a girare la nuova fiction l’anno prossimo. “Con il mio amico Al Bano saremo due proprietari terrieri confinanti e litigiosi che si danno battaglia in nome dei prodotti pugliesi”, ha detto l’attore. Le riprese infatti, oltre che in Italia, potrebbero spostarsi persino in Russia.

Una nuova stagione di Un Medico in Famiglia

Nessuna notizia in merito a una nuova stagione di Un medico in famiglia. Lino Banfi avrebbe voluto tornare a vestire i panni di nonno Libero ma dalla Rai non si è avuta alcuna notizia. “Avrei voluto tanto un’undicesima stagione di Un medico in famiglia – ha detto Banfi – ma dalla Rai non ho avuto alcun segnale. E’ un vero peccato“.

Segnali di ripresa quindi nella vita di Lino Banfi dopo la scoperta della malattia della moglie e dopo avere affrontato i momenti più critici.