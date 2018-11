I Pokémon arrivano sul grande schermo con il loro primo film

I Pokémon, gli animaletti giapponesi che hanno conquistato intere generazioni, approdano sul grande schermo. Pokémon Detective Pikachu è il titolo del primo film live action dedicato ai Pokémon. Prodotto da Warner Bros. e Legendary, il film uscirà nelle sale il 9 maggio 2019.

“I fan di tutto il mondo – si legge in una nota – potranno vedere Pikachu sul grande schermo come mai visto prima, nel ruolo del Detective Pikachu, un Pokémon come nessun altro. Il film mostra anche una vasta gamma di amati personaggi Pokémon, ognuno con le sue abilità e personalità singolari ed uniche”.

Trama Pokémon Detective Pikachu

Dopo la misteriosa scomparsa del detective Goodman, il figlio Tim 21enne decide di mettersi sulle sue tracce. Ad accomgnarlo il braccio destro del padre, l’ironico, simpatico ed esilarante Detective Pikachu, capace di comunicare con Tim oltre al verso “pikà, pikà” che tutti conosciamo.

Tra le strade di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon convivono, Tim e Pikachu incontreranno e si scontreranno con tanti Pokemon per scoprire la verità.

Nel cast Justice Smith (Jurassic World: Il Regno Perduto) nel ruolo di Tim, Kathryn Newton (Bit Little Lies) nel ruolo di Lucy e il candidato Oscar Ken Watanabe (L’Ultimo Samurai) nel ruolo del Lt. Yoshida.