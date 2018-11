Taranto, si ribalta il cestello di una gru: morti 2 operai

Si indaga per ricostruire la dinamica e accertare il rispetto delle norme di sicurezza

Due operai sono morti stamattina cadendo da un cestello elevatore durante i lavori di ristrutturazione di un edificio in via Galeso, nel rione Tamburi di Taranto. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il cestello si sia ribaltato. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentanto di rianimare i due operai, ma per loro non c’era più nulla da fare.

Il cestello sollevato dal braccio dell’elevatore si è ribaltato e per i due operai che sono precipitati non c’è stato scampo. La polizia, i carabinieri e i funzionari dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) dell’Asl, si sono recati sul posto per ricostruire la dinamica e accertare il rispetto delle norme di sicurezza.