Tim, Elliot sfiducia l’ad Amos Genish

Tutte le deleghe al presidente Fulvio Conti fino al 18 novembre, giorno in cui si deciderà il nuovo amministratore delegato

L’amministratore delegato di Tim, Amos Genish, è stato sfiduciato da Elliott durante un Consiglio d’amministrazione straordinario. Lo si apprende da fonti ben informate. Il testimone adesso potrebbe passare al presidente Fulvio Conti, che al momento riceve tutte le deleghe.

Si mescolano le carte ai vertici di Tim. Oltre al presidente Conte, i rumors indicano come possibili successori di Genish anche Rocco Sabelli o Alfredo Altavilla. È chiaro ormai che Vivendi è in aperto scontro con il fondo americano, per riprendere il controllo della governance dovrebbe chiamare un’assemblea.

Previsto per il 18 novembre un nuovo Consiglio d’amministrazione, per provvedere alla nomina di un nuovo amministratore delegato. “Il consiglio di amministrazione – si legge in una nota della società- ringrazia Genish per il lavoro svolto nell’interesse della società e di tutti i suoi stakeholders in questi quattordici mesi di intensa attività”

Intanto il titolo di Tim guadagna l’1,66% in Borsa.