Dalle notevoli proprietà decongestionanti e antivirali il timo vi darà subito sollievo

I primi malanni di stagione sono alle porte. Raffreddore, tosse, naso congestionato e febbre iniziano a fare la loro comparsa e si prova a correre ai ripari con vaccini, farmaci e rimedi naturali. Talvolta infatti le erbe medicinali possono essere un valido aiuto per dare sollievo a gola arrossata e influenza persistente.

Tra queste il timo, bevuto in infusione, è un vero alleato contro la tosse. Utilizzate fin dall’antichità come decongestionante, le foglie secche di timo sono capaci di curare l’asma ma anche la bronchite e come fluidificante per liberare le vie respiratorie congestionate dal muco.

Tisana al timo: come si prepara?

Dalle notevoli proprietà antibiotiche, antivirali e antisettiche, il timo può prevenire ma anche curare le infezioni e rafforzare il sistema immunitario prevenendo quindi tosse, raffreddore ed influenza.

Attenuare la tosse e il mal di gola e decongestionare le vie respiratorie è possibile con il tipico rimedio della nonna, una tisana al timo. Fate bollire tre o quattro foglie secche di timo e filtrate il liquido. Resistete al sapore che potrebbe sembrarvi forte e, in alternativa, aggiungete qualche cucchiaino di miele per addolcire il composto. Basterà bere questa tisana a stomaco vuoto, preferibilmente al mattino o alla sera, per una settimana per sentirvi subito meglio.