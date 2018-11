Rivedremo ancora una volta Woody, Buzz e gli altri ma senza la voce del compianto Fabrizio Frizzi

Woody, Buzz e gli altri sono pronti a tornare al cinema. La Disney-Pixar ha rilasciato a sorpresa il trailer di Toy Story 4, in programma per l’estate 2019. Nessun dettaglio della trama è stato ancora rivelato ma il cast è confermato. Al doppiaggio ci saranno ancora una volta Tom Hanks che darà la voce a Woody, Annie Potts che doppia la pastorella, Tim Allen nella divisa di Buzz Lightyear e Joan Cusack sarà nuovamente Jessie.

Il teaser trailer di Toy Story 4

La versione italiana invece ha perso l’amata voce di Woody del compianto Fabrizio Frizzi e già ci si chiede chi ne raccoglierà, si spera degnamente, il testimone. La regia del film è stata affidata a Josh Cooley che dirigerà il suo primo lungometraggio dopo aver lavorato a Inside Out, Up, Ratatouille.

Nel trailer non si intuisce nulla sullo sviluppo della trama ma si vedono tutti i personaggi girare attorno a un grande girotondo sulle note di Both Sides Now di Judy Collins. Unico dettaglio diverso dal solito è un intruso, una forchetta dipinta che urla: “Non sono un giocattolo”.

Foto da Twitter