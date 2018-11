Siciliano d'origine, napoletano d'adozione domenica scorsa è stato colto da un infarto intestinale

Versa ancora in gravi condizioni Carmelo Zappulla, cantante neomelodico di origini siciliane ma napoletano d’adozione. Zappulla è stato ricoverato domenica presso la clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno a causa di un infarto intestinale. Operato d’urgenza, ha superato la crisi iniziale ma adesso si trova in coma farmacologico.

Le condizioni di Carmelo Zappulla

La prognosi di Zappulla verrà sciolta solo la prossima settimana. Intanto lo attende l’affetto di fan e colleghi. Il figlio scrive su Facebook: “E jamm ja ca te stong aspettanne”. Ma anche i colleghi, sempre sui social, fanno a gara con le dediche. “Siamo tutti con te, forza Carmelo non mollare”, scrive il neomelodico Alessio. “Non mollare Lio’”, scrive anche il cantante Marco Calone.

Intanto lo staff di Carmelo Zappulla ha dovuto annullare tre concerti negli Stati Uniti che si sarebbero tenuti tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre in Connecticut, New York e New Jersey.

Foto da Facebook