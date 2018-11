Oggi il Principe Carlo compie 70 anni. Un giorno speciale per l’erede al trono che ha voluto festeggiare con tutta la famiglia al completo. Dopo il documentario sulla vita di Carlo andato in onda sulla Bbc, la royal family continua a mostrare un volto più aperto e meno ingessato nei confronti dei sudditi. Un nonno amorevole che gioca con i suoi nipoti ma anche un appassionato di architettura e uno strenuo difensore dell’ambiente.

Two new photographs of The Prince of Wales and his family have been released to celebrate HRH’s 70th birthday.

The photos were taken by Chris Jackson in the garden of Clarence House. pic.twitter.com/A2LTJDTdvE

— Clarence House (@ClarenceHouse) 13 novembre 2018