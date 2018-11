La storia sta cambiando e con essa la Disney: è plausibile l'arrivo di una principessa omosessuale

La Disney ha iniziato un importante processo di modernizzazione. Si pensi al personaggio controverso di Le Tont di La Bella e la Bestia o a tutte le figure femminili forti e indipendenti. Ora la polemica è stata sollevata con Frozen, in particolare con Elsa, la principessa di ghiaccio che rifiuta di avere accanto a se un principe. E’ stato dedicato a lei l’hashtag #GiveElsaAGirfriend. Il movimento LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender) ha infatti lanciato una campagna per far sì che nel secondo film della saga, prossimo all’uscita, Elsa trovi la sua compagna.

La richiesta avanzata da anni al movimento LGBT potrebbe oggi trovare una risposta positiva. Ron Clements e il suo collaboratore John Musker hanno dichiarato plausibile che in futuro la Disney dia spazio ad un personaggio omosessuale. Tuttavia non si sa se effettivamente la principessa che amerà le donne sarà Elsa o qualcun’altra: possiamo solo attendere e sperare che una donna possa riscattare l’immagine che tutte le Cenerentola della tradizione hanno impiantanto nella società.