Da San Donà di Piave alle 100 donne italiane di maggior successo nel mondo

“Top Middle East Woman Leader”, in italiano Migliore donna manager del Medio Oriente, è il premio vinto dall’italiana Silvia Vianello che da un anno lavora e vive a Dubai, dove dirige l’Innovation Lab della SPJain School of Global Management, una famosa business school. Un vero successo, una carriera brillante in ascesa tanto che Forbes l’ha pure inserita nella lista delle 100 donne italiane di maggior successo nel mondo.

Originaria di San Donà di Piave, laureata in Economia all’Università Ca’ Foscari Venezia, Silvia Vianello è stata docente di Marketing all’Università Bocconi di Milano per più di dieci anni, poi è stata Visiting Professor alla Rice University (Huston Texas), all’Università San Gallo in Svizzera e all’ESSEC di Parigi. In Italia ha fondato “Reinventami”, una società di consulenza per grandi e piccole/medie imprese e per 4 anni ha condotto su Sky TV, il programma «Smart&App, la tecnologia che migliora la vita».

“La formazione, imparare ogni giorno è fondamentale – ha detto la top manager a Vanity Fair – Ma anche l’intelligenza sociale, la capacità di formare un team coeso, sono qualità che vanno coltivate. E in più i nuovi strumenti di artificial intelligence che ci stanno rendendo super-human, bisogna saperli usare”.

La Vianello lancia un’iniziativa davvero encomiabile riservata a 10 italiani, “Ho deciso di donare 10 borse di studio a 10 italiani: 5 per MBA del valore di 28.000 euro ciascuna e 5 per il Master in Global Management del valore di 23.000 euro ciascuna – ha annunciato – Chi verrà selezionato avrà la possibilità di vivere 4 mesi a Dubai, 4 mesi a Singapore, 4 mesi a Sydney conseguendo MBA o il Master e diventando cittadini globali. L’ammontare sarà interamente sovvenzionato dall’Innovation Center di cui sono direttore a Dubai e i Master sono rilasciati dalla SPJain School of Global Management. Creare global citizen: cittadini globali. Quella è la chiave di tutto. Un vero leader è colui che crea altri leader. Chi vuole essere il prossimo e coglie al volo questo mio regalo?”.