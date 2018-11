Tutto quello che c'è da sapere sulla trama, il cast e le new entries de I Medici 3

Si è conclusa ieri sera, con un enorme successo di pubblico, la fiction I Medici 2 ma già si parla della terza stagione. Già in lavorazione tra Volterra, Pienza e Castelfiorentino, I Medici 3 continueranno la storia di Lorenzo Il Magnifico raccontandone la vita adulta, i due anni di guerra con Papa Sisto IV e i successi in politica estera che lo resero, insieme alla sua passione per l’arte e la poesia, uno dei personaggi principali del Rinascimento italiano.

“Perchè dopo la morte torna la vita.”

Il cast de I Medici 3

Nel cast sono confermati Daniel Sharman nei panni di Lorenzo de’ Medici, Synnøve Karslen che interpreta Clarice Orsini, Alessandra Mastronardi, in tv anche nel L’allieva 2, che sarà ancora una volta l’amante di Lorenzo, Lucrezia Donati e Raoul Bova che darà il volto a Papa Sisto IV. Non ci saranno invece i personaggi morti nella seconda stagione ovvero: Bradley James (Giuliano de’ Medici), Matteo Martari (Francesco Pazzi), Sean Bean (Jacopo Pazzi).

Tra le new entries Neri Marcorè che intepreterà Papa Innocenzo VIII, Giorgio Marchesi, anche lui in questo momento su Rai 1 con L’allieva 2, sarà Giacomo Spinelli, un altro avversario di Lorenzo e Francesco Montanari che vestirà i panni di Girolamo Savonarola. Tanti anche i nuovi attori stranieri: Jack Roth (figlio di Tim Roth), Louis Partridge, Jack Dudman e William Franklyn-Miller.

I Medici 3 andrà in onda ad autunno 2019 ma intanto già si parla di una quarta stagione che potrebbe avere come protagonista Caterina de’ Medici, bisnipote di Lorenzo il Magnifico e consorte di re di Francia Enrico II.