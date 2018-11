La professoressa ieri è tornata a scuola: "La spalla è guarita - ha detto ai colleghi - ma il cuore no"

Lo studente che lo scorso 29 ottobre ha aggredito un’insegnante nel Milanese ha confessato e ha chiesto scusa. La donna, docente di storia di 55 anni, era stata colpita dal lancio di alcune sedie mentre teneva una lezione all’istituto secondario superiore “Floriani” di Vimercate, in provincia di Monza.

Insegnante aggredita nel Milanese, uno studente confessa

Il ragazzo avrebbe detto di “aver fatto una cosa stupida” e che non avrebbe voluto “ferire nessuno”. Lo riporta il “Giorno”. La professoressa ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni e di fronte alla confessione dello studente, messa per iscritto, potrebbe ritirare la querela. Nessuno, finora, aveva voluto assumersi la responsabilità del gesto.

