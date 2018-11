Battaglia fashion tra Kate Middleton e Meghan Markle

Gioielli maxi, luminosi, in una parola sparkling. Kate e Meghan hanno fatto a gara per brillare durante il party per i 70 anni del Principe Carlo e non passare certamente inosservate. Secondo i tabloid inglesi questa volta la sfida è stata vinta da Kate Middlenton.

La Duchessa di Cambridge ha indossato infatti dei grandi orecchini di diamanti a goccia abbinati a un abito rosa, che fanno parte della collezione da futura regina composta in parte da monili ereditati da Lady Diana. La coppia di orecchini era già stata esibita da Kate durante il gala dedicato alle 100 Women in Hedge Funds nel 2011 e durante i Bafta del 2017.

Anche Meghan Markle ha indossato orecchini di diamanti ma, come precisano da Kensington Palace, si tratta di accessori prestati e “di origine incerta”. La Duchessa di Sussex aveva già mostrato recentemente questi monili in occasione del viaggio di Stato in Australia.