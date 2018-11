Fuori pericolo l'attore dopo una notte di paura

Ennio Fantastichini

L’attore Ennio Fantastichini è stato ricoverato al policlinico di Napoli per una polmonite. Vincitore di un David e di un Nastro d’Argento per Mine Vaganti di Ozpetek, Ennio non è intubato e non rischia la vita, ma le sue condizioni sono comunque gravi.

Oltre al cinema l’attore si è dedicato anche a tanta televisione come La piovra 7 e Paolo Borsellino, Il mostro di Firenze, Fabrizio De André – Principe Libero e Squadra antimafia – Il ritorno del boss. Ma Fantastichini, che ha sempre avuto grande rispetto per la sua privacy, racconta da giovane le molestie di un prete per poi provare delle esperienze omosessuali:

“Poi ho ricevuto un po’ di avance maschili. Mi toccavano, dicevano: vieni a dormire da me. Il fatto è che nell’innocenza di quegli anni ero un po’ imbarazzato a essere duro, a dire ciò che non mi piaceva. Magari quello era un regista, come un colombiano che era innamorato perso, allungava la mano e dovevo riuscire a sottrarmi con gentilezza. Come tutti, qualche esperienza l’ho avuta. Per la mia generazione dire di no era borghese, dovevi essere disponibile dal punto di vista mentale, ma quelle 2-3 volte che è successo non mi sono trovato”