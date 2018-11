Riduzioni del 50% per i non residenti su tutte le tratte siciliane

A Natale si viaggia scontato. La novità decisa dalla compagnia di navigazione veloce riguarda le tratte sulle Isole minori dal 20 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019. Le tariffe saranno scontate del 50% per i non residenti su tutte le tratte siciliane non stagionali.

“Vogliamo dare il nostro concreto contributo allo sviluppo turistico dei territori che noi serviamo quotidianamente – ha detto Paola Iracani, presidente del Consiglio di Amministrazione di Liberty Lines – Ci attiveremo per promuovere questa iniziativa presso le agenzie di viaggio per invogliare il flusso turistico nazionale e internazionale in un momento dell’anno in cui le isole minori siciliane sono meno frequentate ma non per questo meno affascinanti, specie se le condizioni meteo saranno favorevoli come spesso accade in quel periodo”.

“L’idea è maturata il mese scorso – ha spiegato Iracani – quando insieme al sindaco di Favignana abbiamo inaugurato il nuovo campo di calcio a 5 in erba dell’isola, realizzato con il nostro contributo. Il Consiglio di amministrazione ha aderito con entusiasmo all’idea perché, con un pizzico di orgoglio, riteniamo che la nostra compagnia debba sempre più rappresentare un importante strumento per la crescita dei territori e siamo aperti ad altre future forme di collaborazione”.

Liberty Lines, durante il periodo invernale, assicura i collegamenti veloci con aliscafi per le isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo), le isole Eolie (Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Salina, Filicudi, Alicudi) e Ustica.