"È diversa dal passato ma solida e credibile", afferma il ministro Tria, intanto Conte chiamerà Juncker per un faccia a faccia

Presentata la lettera di risposta all’Ue sulla Manovra, sono scattate le polemiche di alcuni Paesi, ma il Governo italiano tira dritto. “Quando Austria e Olanda ci chiedono di rispettare tutte tutte le regole, chiedono una manovra lacrime e sangue che è esattamente l’opposto di quanto ci hanno chiesto gli italiani il 4 marzo”, ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del tavolo Pernigotti. “Noi andiamo avanti perché l’alternativa è massacrare ancora di più i pensionati, massacrare ancora di più disoccupati e massacrare ancora di più le imprese. L’alternativa non può essere questa”, aggiunge.

Interviene anche il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “L’Europa siamo noi e lo sarà anche di più se dialoghiamo con convinzione per definire al strategia per governare le transizioni, sulle quali la nostra manovra offre una risposta diversa dal passato, ma non meno solida e meno credibile”, ha detto a Padova nel suo intervento alla presentazione del rapporto annuale della Fondazione Nord Est.

Aperto al dialogo con l’Europa anche il premier Giuseppe Conte. “Con il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker parlerò perché non si avvii una procedura d’infrazione non per modulare” la sua applicazione. Lo ha detto ai microfoni dei cronisti ad Abu Dhabi, aggiungendo che “a inizio settimana” sentirà Juncker per concordare, successivamente un faccia a faccia.