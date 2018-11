Ad emettere la sentenza è stata la quarta sezione penale che ha quindi annullato la sentenza d'appello perché "il fatto non costituisce reato"

Sono stati tutti e tre assolti i tre carabinieri accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di Riccardo Magherini avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Ad emettere la sentenza è stata la quarta sezione penale della Cassazione che ha quindi annullato la sentenza d’appello perché “il fatto non costituisce reato“.

Caso Magherini, assolti i tre carabinieri accusati di omicidio colposo

“Riteniamo che i carabinieri non avessero elementi per capire quello che stava accadendo a Magherini a causa dello stupefacente. Magherini è morto per una serie di concause, tra cui anche la sofferenza per la posizione prona, ma era necessario bloccarlo, e i carabinieri non potevano capire se era il momento di metterlo a sedere”, ha detto l’avvocato Francesco Maresca, difensore di due dei tre carabinieri condannati a Firenze.

Secondo il legale, ai militari non può essere imputata un’omissione perché non hanno le conoscenze mediche per riconoscere i segni di una crisi respiratoria. I tre carabinieri, ha riferito il legale, sono in servizio ma trasferiti in altra sede per motivi di opportunità.