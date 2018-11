L'ok alla norma che cambierà l'approccio con lo streaming

L’ok del Ministro dei Beni Cuturali Alberto Bonisoli a una norma che cambierà presto l’approccio di Netflix e del pubblico alle nuove uscite cinematografiche. Bonisoli ha dichiarato: “Mi accingo oggi a firmare il decreto che regola le finestre in base a cui i film dovranno essere prima distribuiti nelle sale e dopo di questo su tutte le piattaforme che si vuole”.

Questo avviene dopo l’uscita del film Sulla mia pelle, biografia della vicenda di Stefano Cucchi, riprodotto in contemporanea su Netflix e nelle sale. Ma non è la prima volta che in Europa accade qualcosa di simile: il delegato generale del Festival di Cannes, Thierry Fremaux, aveva escluso i film di Netflix dal concorso, visto che la piattaforma streaming non prevedeva l’uscita in sala prima di quella in digitale.