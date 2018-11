Il piano prevede un totale di 72 posti per l’accoglienza notturna

Anche Palermo fa la sua parte nelle politiche di sostegno in favore dei senza dimora: saranno realizzati 3 centri per l’assistenza diurna e notturna ai senzatetto della città. Il piano sottoscritto dall’amministrazione comunale prevede la realizzazione di poli finalizzati all’accoglienza, l’orientamento e l’attivazione della Residenza Virtuale, e un servizio “Unità di strada” per il cosiddetto “aggancio relazionale dei progetti previsti per l’asse “Inclusione Sociale” .

L’iniziativa nasce nell’ambito dei progetti previsti per l’asse “Inclusione Sociale” del PON Metro, ed è stato sottoscritto un contratto per la realizzazione dei Poli per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria e per la realizzazione di Servizi a bassa soglia per l’inclusione dei senza dimora.

“L’idea di fondo di questo intervento – spiega Giuseppe Mattina, assessore alla Cittadinanza solidale – mira a trasformare il problema abitativo in opportunità per una comunità più coesa e per un nuovo modello di assistenza”.

I servizi

Secondo le definizioni contenute nelle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, dovranno essere erogati i servizi :

– Dormitorio – struttura gestita con continuità nel corso dell’anno che prevede l’accoglienza degli ospiti durante le ore notturne;

– Centro diurno per attività di accoglienza e socializzazione aperto tutto il giorno per lo svolgimento di attività specifiche per i propri ospiti;

– Unità di strada che tramite operatori esperti nel contatto con i senza fissa dimora ed altri cittadini in situazioni di estremo disagio, operi direttamente sul territorio con un mezzo idoneamente attrezzato, per somministrare beni di prima necessità e di pronto soccorso, idonei al soddisfacimento dei bisogni primari.

Per l’accoglienza diurna sono previsti 36 posti; per l’accoglienza notturna 24 posti per ogni polo (20 accoglienza ordinaria e 4 accoglienza in emergenza), per un totale di 72 posti.