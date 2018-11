L'autore della strage è un maresciallo della Guardia di Finanza di 52 anni in servizio al Comando Provinciale di Napoli

Tragedia familiare a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, dove un uomo ha prima ucciso moglie e cognata con colpi di arma da fuoco, e poi si è tolto la vita. Il caso di omicidio-suicidio avvenuto in un esercizio commerciale. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Capua.

Caserta, uccide moglie e cognata e poi si toglie la vita

L’autore della strage è un maresciallo della Guardia di Finanza di 52 anni in servizio al Comando Provinciale di Napoli. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il militare è entrato nel negozio, di proprietà della moglie, e ha ucciso quest’ultima e la sorella. Il finanziere ha fatto fuoco anche verso i suoceri, che sono rimasti feriti.

Inizialmente l’uomo era rimasto ferito gravemente ed era stato ricoverato in ospedale, dove è però poi deceduto. La tragedia sembra sia avvenuto per precedenti liti tra l’uomo, la moglie e i familiari di quest’ultima. Ai carabinieri non risultano comunque denunce a carico del 52enne finanziere.