Al Bano ha cambiato idea ed è già pronto per nuovi concerti

Al Bano ha cambiato idea: non si ritirerà ma continuerà a cantare. “E’ vero, volevo ritirarmi alla fine di quest’anno – ha detto in un’intervista a TeleNorba-, ma la reazione dei miei fan dopo l’annuncio di un anno fa mi ha indotto a cambiare idea. Vogliono che continui a cantare e io continuerò a farlo. Non voglio più ritirarmi“.

E’ stato l’affetto dei fan a far tornare Al Bano sui suoi passi. Appena tornato da una tourneè che ha fatto tappa in Russia e in Cina, è già pronto per le date in Lituania, Germania, Corea e Polonia dove terrà anche il concerto di Capodanno. “Ma ho già tanti concerti in agenda in tutto il mondo anche per il 2019”, ha aggiunto.

I problemi di salute infatti sembrano un lontano ricordo. “I problemi di salute – ha spiegato – mi avevano indotto a immaginare di cambiare la mia vita, ma ho ritrovato forza ed entusiasmo. Oggi a smettere non ci penso proprio”. Tra i progetti anche esibizioni insieme a Romina: “Finora non è accaduto – ha detto – semplicemente perché nessuno ci ha invitato a farlo”.