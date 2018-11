Non tutto è come sembra. Ecco cosa vedremo nell'ultima puntata della fiction campionessa di ascolti

Dopo I Medici 2 anche la seconda stagione de L’allieva sta per volgere al termine. L’ultima puntata è in programma per giovedì 22 novembre e sono tanti i dettagli che dovranno essere svelati. Alice ha finalmente scoperto cosa nascondeva Sergio Einardi e un’inaspettata crescita emotiva di Claudio Conforti ha fatto in modo che tornasse il sereno tra i due.

Anticipazioni dell’ultima puntata de L’allieva 2

Alice non può fare a meno del suo CC che si dimostra cambiato e pronto a starle vicino come lei desidera. Ma la tranquillità non può durare a lungo. Nella vita di Alice torna Arthur, l’amore mancato della nostra protagonista, in compagnia di un misterioso bebè. Avrà qualcosa da confessare ad Alice e suo padre, il Supremo? Come se non bastasse Sergio Einardi non ha intenzione di farsi da parte e cerca di fare cambiare idea ad Alice dicendole che non può fare a meno di lei.

Intanto la commissione dell’Istituto di Medicina Legale si riunisce per decretare il vincitore del concorso per Baltimora. A superare inaspettatamente la prova la nuova specializzanda Erika che, fingendo curiosità per il lavoro di Alice, le sottrae il progetto e con esso anche l’opportunità di volta negli Stati Uniti. Riuscirà Alice a fare chiarezza sulla vicenda?

Ma per avere tutte le risposte e scoprire cosa ci hanno riservato Alessia Gazzola e gli autori de L’allieva 2 dovremo attendere la prossima settimana.

Foto da Twitter