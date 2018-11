Ipotesi di gesto volontario. Entrambi erano seguiti dai servizi sociali e avevano avuto problemi di alcol e droga

Due uomini si sono gettati sui binari nei pressi della stazione di Domodossola e sono stati travolti da un treno merci in corsa. Uno di loro è morto mentre l’altro è ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. Si tratta di due fratelli di Villadossola, di 31 e 37 anni. Entrambi erano seguiti dai servizi sociali e avevano avuto problemi di alcol e droga.

Due fratelli travolti da un treno in corsa: uno è morto

Sono ancora da accertare i motivi del gesto e la polizia intervenuta sul posto non esclude nessuna ipotesi, compresa la possibilità che si sia trattato di un gesto volontario. I due fratelli si sono gettati sui binari a circa 100 metri di distanza l’uno dall’altro, all’altezza di Borgata Calice, a un chilometro dall’ingresso della stazione a sud di Domodossola.

Il treno merci che li ha travolti viaggiava a velocità ridotta. Il macchinista, pensando di avere investito un animale, dopo il primo urto ha rallentato la corsa ma pochi metri dopo ha notato sui binari una persona accovacciata e ha azionato la ‘rapida’. Anche il secondo fratello però è stato investito dal treno.