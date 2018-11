La nuova edizione del gioco sempre al passo con la società moderna

Uno dei giochi da tavolo più amati e classici oggi si trasforma. Per stare al passo con la società moderna, nasce “Monopoly for Millennials“, l’edizione speciale dedicata a tutti i nati dopo gli anni ’80. “Dimenticati le proprietà, tanto non puoi permettertele”: questo il nuovo slogan che racchiude in poche parole quali sono le attività della nuova versione. Niente più lotti da acquistare o Parchi della Vittoria, nel tabellone compaiono dai bistrot vegani e vegetariani, fino ai centri di primo soccorso per animali in cui fermarsi a meditare per una settimana.

Sempre prodotto dalla Hasbro, il nuovo Monopoly si basa sulle esperienze di vita in cui lo scopo è andare a cena con gli amici, viaggiare, vivere la città in bici. Anche le pedine hanno un look tutto nuovo: dai funghetti e i fiaschi di vino alle emoji, occhiali da sole e hashtag. Il gioco è stato distribuito per adesso esclusivamente negli Stati Uniti e non è chiaro se arriverà anche in Italia.