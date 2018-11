Tredici algerini stavano tentando di raggiungere l'isola, il naufragio per un'avaria al motore

Un morto e nove dispersi è il bilancio di un naufragio al largo dell’isola del Toro, vicino Sant’Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna.

Una piccola imbarcazione diretta in Sardegna sarebbe rimasta in avaria in mezzo al mare con un carico di circa 13 algerini e secondo le prime dichiarazioni dei superstiti, alcuni si sarebbero tuffati in mare, mentre in 3 sarebbero rimasti a bordo.

Il cadavere di un giovane migrante di circa 30 anni è stato ripescato in acqua, tre sono stati soccorsi, si sospetta che ci siano altri dispersi. Sono in corso le ricerche in mare da parte di Guardia costiera e Guardia di finanza, mentre a terra stanno lavorando Carabinieri e Polizia. E’ in corso l’ispezione del cadavere e sono state avviate le procedure per l’identificazione.

Si tratta dell’ennesima tragedia nelle acque sarde: in settimana la Capitaneria aveva avviato le ricerche di un’altra imbarcazione con 14 migranti a bordo. Anche in quel caso si trattava di algerini diretti in Sardegna, che stando alle prime dichiarazioni, sarebbero partiti insieme ad altre barche e di queste una sarebbe rientrata in Algeria, dell’altra si sarebbero perse le tracce. Le ricerche non hanno dato alcun esito.

foto:TgCom