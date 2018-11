Cancellati più di 18oo voli, oltre 300 mila persone al buio

Sono almeno 8 le vittime della tempesta di neve che in queste ore si sta abbattendo sul midwest degli Stati Uniti, per lo più a causa di incidenti stradali.

La forte nevicata che è accompagnata da vento gelido e ghiaccio ha provocato ritardi in oltre 4.600 voli nei tre scali aeroportuali di New York, Newark, Jfk e La Guardia, mentre i voli cancellati sono stati più di 1.8oo, oltre 300 mila gli abitanti senza luce. L’ondata di maltempo, che inizialmente ha colpito il midwest, si e’ spostata sulla zona orientale ieri, causando il caos da sud a nord.

Il traffico e’ rimasto bloccato per ore su strade e autostrade di New York, lunghe file di automobili anche sul George Washington Bridge che collega Manhattan al nord del New Jersey a causa di incidenti stradali.

Paralizzati anche molti treni e autobus da Penn Station e Port Authority Bus Terminal.