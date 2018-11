Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 250 kg di marijuana e mezzo chilo di cocaina

Sei persone in manette e oltre 250 kg di marijuana e mezzo chilo di cocaina sequestrati: è questo il bilancio di un blitz condotto all’alba dai carabinieri su ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica. Gli indagati sono responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante specifica di averne commercializzato ingenti quantità.

Droga dall’Albania al Salento: 6 arresti

I criminali finiti in manette “sono stati i primi in ambito nazionale a escogitare l’originale ed efficace sistema di trasbordo di ingenti quantitativi di stupefacente dalle coste albanesi al Salento, inserendolo nei tubolari di un gommone, unitamente ad alcuni diffusori di essenze profumate al gelsomino per eludere il fiuto dei cani antidroga”.

Sono in corso numerose perquisizioni con l’impiego di oltre 80 carabinieri, tra cui quelli del neo costituito Squadrone Carabinieri “Cacciatori” del Gargano, unità cinofile e un elicottero.