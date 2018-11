Dani Pedrosa, all'ultima gara della sua carriera, scatterà dalla nona posizione nella griglia di partenza

Nonostante la stagione sia stata particolarmente complicata, Maverick Viñales vuole chiuderla in crescendo. Sul circuito di Valencia, per l’ultimo gran premio della stagione di Moto GP, lo spagnolo alla guida della Yamaha si è preso la pole position, chiudendo le qualifiche davanti a Rins, Dovizioso e Petrucci.

Un’altra giornata da dimenticare, almeno in prova, per Valentino Rossi, che scatterà dalla sedicesima casella in griglia dopo non esser riuscito a passare il taglio del Q1. Quinto il campione del mondo Marc Marquez, mentre Dani Pedrosa, all’ultima gara della carriera prima dell’annunciato ritiro dalle corse, partirà dalla terza fila, in nona posizione.