Adeguamento sismico e ampliamento della superficie complessiva tra gli interventi in programma

Adeguamento sismico e ristrutturazione del terminal. All’aeroporto di Palermo tutto pronto la prima fase operativa del progetto di quasi 72 milioni di euro per realizzare queste due importanti opere. La Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, ha previsto l’avvio dei cantieri a metà aprile. Mille giorni di lavori per il primo lotto funzionale (oltre 48 milioni di euro di fondi Gesap) e due le gare pubblicate da Gesap: la procedura aperta per assegnare il servizio di direzione dei lavori (scade il 17/12/2018) e il bando ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori relativi al primo lotto funzionale (scade il 27/12/2018).

Ristrutturazione aeroporto “Falcone-Borsellino”

Gli interventi riguarderanno complessivamente: l’adeguamento alla normativa antisismica, la ristrutturazione architettonica del terminal passeggeri, la realizzazione di impianti elettrici, idrici, meccanici, speciali, antincendio e fotovoltaici, opere accessorie, come rampe pedonali, pontili di collegamento al piazzale aeromobili, per garantire la piena funzionalità dell’edificio nell’assetto finale, omogeneità da un punto di vista architettonico, sia per gli esterni sia per gli interni, aumento del numero dei gate d’imbarco, dei varchi di sicurezza e dei banchi check-in.

Saranno inoltre riconfigurate le sale per i passeggeri e per i viaggiatori a ridotta mobilità e saranno creati nuovi uffici per gli enti che hanno sede in aeroporto, per gli handler e la biglietteria.Tra gli interventi anche l’ammodernamento dell sala per la restituzione dei bagagli, così come l’area arrivi Shengen e imbarchi extra Shengen. Ci sarà poi un fronte unico per i varchi di sicurezza, che passeranno da 14 a 18, e un unico fronte anche per i banchi check-in, che cresceranno di 9 unità, da 35 a 44, i gates invece passeranno da 14 a 16. Verranno inseriti poi anche nuovi ristoranti, locali terrazza e lounge vip. L’intervento avrà un impatto positivo sull’area commerciale: le zone retail passeranno da 10 a 19 e le zone food & beverage da sei a dieci.

La superficie complessiva passerà dagli attuali 37.264 metri quadrati ai 44.977 a fine intervento, mentre la superficie commerciale passerà da 2.890 a 4.100 metri quadrati. Il terminal passeggeri infatti sarà ampliato sia verso il mare (land side) sia verso il piazzale aeromobili (air side). Sarà costruito un avancorpo e un impianto fotovoltaico di oltre duemila metri quadrati che produrrà 487 kWh.

Dedica a Palermo

I contrasti cromatici, il concept grafico, l’interior design che faranno parte del progetto di ristrutturazione del terminal prenderanno spunto dalle caratteristiche naturali della Sicilia: il sole, il mare e l’architettura arabo -normanna del tessuto urbano palermitano, nonché della vivacità del folklore dei mercati storici di Palermo.

Gli interventi avranno carattere puntuale e diffuso e investiranno l’intera aerostazione, coinvolgendo contemporaneamente diverse zone nei diversi piani, senza mai investire intere aree funzionali. Le opere progettate, infatti, saranno realizzate secondo una precisa scansione temporale, con l’obiettivo di mantenere costantemente in esercizio aerostazione e di contenere al massimo eventuali disagi. La Gesap infatti predisporrà un adeguato piano di comunicazione (segnaletica e avvisi) per orientare al meglio il passeggero.