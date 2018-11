Incoronata settima influencer mondiale dal Financial Time

Chiara Ferragni, dopo essere stata incoronata settima influencer mondiale dal Financial Time, è stata scelta come madrina per i 90 anni di Topolino.

L’influencer è apparsa con un lungo abito di pelliccia rossa ed è stata immortalata a fianco di Topolino e dei vari personaggi Disney. La fashion blogger ha sfoggiato tre diversi outfit nel corso dell’evento nei diversi giorni, l’ultimo un abito di tulle rosso come in una favola. Gli abiti indossati erano dello stilistica Giambattista Valli, che ha optato per un look sexy ma fiabeschi.