Analizziamo i nomi delle favorite e valutiamo il relativo stato di forma

Mancano solo due giornate per concludere la fase a gironi e allo stato attuale il Barcellona di Valverde è l’unica squadra ad aver conquistato la qualificazione agli ottavi di finale con largo anticipo.

In tutti gli altri gruppi la lotta per il primo posto è invece abbastanza serrata, il che significa che tutto potrebbe decidersi negli ultimi 90 minuti di gioco.

In attesa dei verdetti della fase a girone cerchiamo di vedere quali sono le quote per la vincente della Champions 2019, analizzando i nomi delle favorite e valutando il relativo stato di forma.

Il City resta la favorita numero uno

Per quanto riguarda la candidata principale, vale a dire il Manchester City, la sua situazione di classifica parla chiaro: 3 vittorie e 9 punti sono un ruolino di marcia che piazza i Citizens al primo posto, con 3 lunghezze di vantaggio sul Lione.

A 180 minuti dal termine sembra dunque quasi acclarato il primato del gruppo F per Aguero e soci, che per la vittoria nella finale di Madrid del prossimo anno vengono dati vincenti a quota 5,00, sintomo di estrema fiducia da parte dei bookmakers nell’organico di Guardiola.

Il Barcellona già qualificato pensa già all’urna dei sorteggi

Qualificatosi anche dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter, il Barcellona di Lionel Messi viaggia a vele spiegate verso gli ottavi, in attesa di conoscere il proprio avversario.

Forte di una situazione di classifica confortevole ance nella Liga Spagnola, grazie anche alla crisi di risultati del Real Madrid degli ultimi mesi, il club catalano vuole provare a superare lo scoglio dei quarti di finale, che da 3 edizioni di Champions a questa parte blocca la strada dei blaugrana verso la finale.

Detto questo le quote di riferimento per la vittoria parlano di 6 euro vinti per ogni euro scommesso, che considerando che stiamo parlando di uno dei club più forti d’Europa è comunque un’ottima quotazione.

La Juventus di CR7 terza favorita del lotto

L’entusiasmo e il caos generato dall’arrivo di Cristiano Ronaldo nel mondo Juve sembra essersi lentamente dissolto, con le quote dei bianconeri che hanno conosciuto un lieve incremento: infatti se prima erano messi al secondo posto, a ridosso immediato del City, ora gli uomini di Allegri sono scivolati dietro il Barcellona, con una quota che la massimo paga 6,50 volte la posta in gioco per la conquista della Champions.

La prima sconfitta dell’anno contro il Manchester United non ha però minimamente influenzato il morale della squadra, che subito contro il Milan ha imposto in campionato il suo gioco e ha strappato punti pensanti in trasferta; tuttavia la Champions per i bianconeri è un’altra cosa, specialmente pensando alla finale di due anni fa persa clamorosamente contro il Real Madrid, e forse è per questo che la società ha deciso di puntare su CR7 per riuscire dopo 22 anni a tornare ad alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Il Bayern Monaco sembra aver risolto le problematiche iniziali

Per i bavaresi l’avvio di stagione è stato molto complicato e il tecnico Kovac è stato più volte sull’orlo dell’esonero, col risultato che in Bundesliga il Bayern è al quinto posto in classifica, con 20 punti e 7 da recuperare sulla capolista Dortmund.

Per quanto riguarda invece la Coppa, i 10 punti in classifica valgono a Lewandowski e compagni la testa del gruppo E, con una distanza di 2 lunghezze dall’Ajax.

Una rosa qualitativamente competitiva e al tempo stesso d’esperienza sono le armi vincenti della squadra di Kovac, che sicuramente vorrà rifarsi della figuraccia rimediata ai quarti di finale della scorsa edizione contro il Real Madrid, in cui peraltro è stata penalizzata per via di un rigore non assegnatogli.

Detto questo la quota di riferimento per il Bayern è pari a 10,00, il che può essere da un lato un rischio, mentre dall’altro una grossa opportunità per puntare su di un club storicamente vincente in questa prestigiosa manifestazione.

Il PSG dei baby fenomeni al quinto posto nella classifica dei bookmakers

Mbappé, Cavani, Neymar, Di Maria e ultimo in ordine di arrivo Gianluigi Buffon: nomi altisonanti, che assieme potrebbero riempire scaffali interi con trofei e riconoscimenti, sia individuali che di squadra; tuttavia il Paris Saint Germain, nonostante vanti nella propria rosa tutti questi fenomeni globali del calcio, è al momento tagliato fuori dalla corsa alla Champions.

Forse perché storicamente il club non ha un buon feeling con la competizione; fatto sta che la miglior quota di riferimento per il PSG vittorioso è pari a 12,00, ossia il doppio di Juve e Barça per intenderci.

L’arrivo di Buffon a Parigi sarà sufficiente per i francesi a implementare la loro difesa e soprattutto riuscirà l’ex numero 1 di Juve e nazionale italiana ad alzare a 40 anni suonati l’unico trofeo che manca nella sua prestigiosa bacheca?

Il Real Madrid se la gioca alla pari coi francesi

Se la quotazione è la medesima, il discorso per i Blancos è leggermente diverso: infatti l’esonero di Lopetegui e l’arrivo di Solari sono coincisi col punto più basso mai toccato dal Real negli ultimi anni, con un clamoroso 5-1 rimediato nel Clasico contro il Barcellona e una sconfitta in Champions contro il CSKA Mosca.

L’assenza in rosa di Cristiano Ronaldo, l’uomo dei record si è fatta certamente sentire; tuttavia non è una giustificazione sufficiente per rispondere a una crisi di risultati che dura da ormai due mesi, e alla quale solo l’avvento di Solari ha saputo momentaneamente mettere fine, in attesa di nuovi nomi che possano sostituirlo sulla panchina del Madrid.

Attualmente le Merengues hanno 9 punti in classifica e sono primi nel raggruppamento G, in virtù dello scontro diretto vinto contro la Roma, che vanta lo stesso punteggio.

Detto questo sembra praticamente scontato il passaggio del turno, mentre per la quota vittoria gli esperti sono concordi nel pagare 12 euro per ogni euro scommesso, che sono gli stessi del PSG.

Atlético Madrid e Manchester United: le mine vaganti tra e big

Per coloro che invece volessero puntare su delle vere outsider, Atlético e United sono due validi nomi su cui puntare, con quote che possono garantire un certo margine di guadagno e al tempo stesso un rischio abbastanza contenuto.

Per quanto riguarda i Colchoneros la quotazione oscilla tra 12,00 e 15,00, il che praticamente li pone appena dietro il Real di Sergio Ramos e compagni; per ciò che concerne invece il Manchester United, una vittoria nella finale di Madrid del prossimo anno può pagare tra le 28 e le 235 volte la posta in palio.

Le quote Champions delle altre italiane

Se siete invece interessati a scommettere sulle altre nostre squadre impegnate nella massima competizione europea, Juventus a parte la meglio piazzata è il Napoli di Carlo Ancelotti, con una quota massima pari a 33,00.

L’esperienza dell’ex allenatore di Milan, Bayern e Real Madrid in coppa riuscirà a far percorrere più strada possibile a Lorenzo Insigne e compagni?

Per quanto riguarda invece la Roma di Eusebio Di Francesco, che in Champions l’anno scorso ha compiuto una vera e propria impresa eliminando il Barcellona, i bookmakers pagano da 50 a 81 euro per ogni euro giocato.

Infine per l’Inter di Maurito Icardi si possono effettuare scommesse con quote che oscillano da 50,00 a 65,00.