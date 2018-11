"Sono due valori che hanno una legame tra di loro", ha aggiunto il presidente della Repubblica

“La libertà di stampa e la tutela delle minoranze linguistiche sono due valori correlati, e sanciti dalla Costituzione“. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento a Merano durante la cerimonia per i 130 anni del gruppo editoriale Athesia. Il Capo dello Stato ha anche ricordato l’impegno dell’Athesia per questi due valori e le persecuzioni subite in epoca del nazifascismo.

Mattarella: “La Carta tutela la libertà di stampa e le minoranze”

“La casa editrice Athesia – ha proseguito Mattarella – è stata un punto di riferimento per la tutela della cultura e dell’identità del gruppo tedesco del Sudtirolo. La nostra Costituzione prevede la tutela delle minoranze e della libertà di stampa. Sono due valori che hanno una legame tra di loro”. Il gruppo Athesia edita i quotidiani Dolomiten e L’Adige e, tramite la società Seta, anche i giornali Alto Adige e Trentino. L’azienda conta 1.200 dipendenti e la sua attività spazia anche nel turismo e nel settore energetico.

Nel suo intervento, Mattarella ha sottolineato “il diritto di manifestare il pensiero e di esercitarlo nella propria lingua e cultura. Il rapporto tra minoranze e stampa è un elemento importante nella nostra Repubblica”. E ancora: “Non è soltanto un diritto fondamentale di quelli che la Repubblica deve promuovere concretamente ma è anche un interesse generale della Repubblica perché il confronto tra le varie identità è una ricchezza per qualunque paese democratico e questa esigenza si è espressa in questi 130 anni da parte del gruppo Athesia”.

“L’integrazione europea – ha detto infine Matarella – ha messo in comune il futuro dei suoi popoli per cancellare frontiere e superare divisioni. Questo ha creato una prospettiva crescente che mette in comune tutti i popoli europei ciascuno con la propria identità, cultura e carattere ma accomunati da questa comune prospettiva di pace e collaborazione e di crescita comune”..