Cifre astronomiche spese per lussi e sprechi che stanno attirando alla First Lady critiche e polemiche

Melania Trump secondo gli americani spenderebbe troppo. Lo dimostrano le cifre pubblicate dal sito statunitense Quartz che riferisce degli agi a cui sarebbe abituata la First Lady. La prima donna d’America avrebbe dato adito a rumors sui suoi sprechi e i numeri pubblicati dal Quartz non farebbero che confermarli.

Per sole 6 ore passate nella città del Cairo Melania Trump ha speso 95mila dollari, cifra raddoppiata nel 2017 per una visita ufficiale a Toronto dove ha speso per una giornata intera 174mila. A creare scalpore anche la somma spesa solo per i trasporti pari a 21mila dollari, soldi spesi per lei e il suo staff che non avrebbero passato nemmeno una notte in albergo.

La vita sregolata e viziata della First Lady stanno creando non poche polemiche alle quali si aggiungono anche le critiche di Michelle Obama.