Altra pessima notizia per Gattuso, che si trovava già a fare i conti con una rosa falcidiata dagli infortuni

Una tegola dopo l’altra. Il responso sulle condizioni del ginocchio sinistro di Giacomo Bonaventura è stato quello più temuto dallo staff medico del Milan: gli esami strumentali svolti nei giorni scorsi hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per risolvere i problemi cronici di cartilagine che hanno condizionato il centrocampista rossonero nell’ultimo mese. L’operazione verrà effettuata negli USA.

Una notizia che, di fatto, pone fine alla stagione di Bonaventura, che pure era partito benissimo in questo avvio di campionato. Un infortunio, quello dell’ex atalantino, che complica ancora di più le scelte di Gattuso, che deve fare i conti a centrocampo anche con il lungo stop di Biglia, il cui rientro in campo è previsto per il 2019.