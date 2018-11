Rifiuti in Campania, Di Maio: “Gli inceneritori sono vintage”

Il vicepremier ipotizza meno tasse per chi fa la raccolta differenziata

Continua ai vertici del Governo la polemica sulla questione dei rifiuti in Campania. “Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti – ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante una visita a Pomigliano -. Ma oggi parlare di inceneritori è come parlare della cabina telefonica. Qualcuno può essere affascinato dal vintage ma sempre vintage rimane”.

Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà a Caserta insieme a sette ministri, per firmare un “Piano d’azione” del governo per risolvere la questione dei rifiuti.

“In Campania abbiamo già il secondo termovalorizzatore d’Europa, è inutile parlare di costruirne altri – ha spiegato il vicepremier Di Maio in un’intervista a Il Mattino -. È stato innescato un dibattito vecchio di venti anni visto che oggi questo tipo di strutture viene ritenuto scientificamente superato. Abbiamo bisogno, piuttosto, di un ciclo integrato. Oggi c’è un governo, a differenza di quelli precedenti, che crede nella differenziata e questo è il momento storico per vincere la sfida e chi ricicla dovrà pagare meno Tarsu“.