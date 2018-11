Sicilia, Toninelli in visita al cantiere del Viadotto Himera

"Lo Stato è tornato, sono qui per accelerare i tempi", ha detto il ministro delle Infrastrutture

Il ministro delle Infrastruttre, Danilo Toninelli, si è recato oggi in visita al cantiere del Viadotto Himera, sull’autostrada Palermo-Catania i cui lavori, dopo il crollo avvenuto tre anni fa, hanno avuto una battuta d’arresto.

Alle domande dei cronisti sulle tempistiche per il completamento dei lavori, il ministro Toninelli afferma: “Di sicuro dovrò parlare con il presidente della Regione, ma è una responsabilità che come Stato ci vogliamo assumere“. Di fronte alle diverse segnalazioni di province gestite male, lo Stato deve intervenire. “Non è possibile che ci siano strade colabrodo – continua il ministro – i siciliani meritano di vivere in modo dignitoso“.

Il cantiere del viadotto Himera, però, è aperto da tre anni e da allora il collegamento tra Palermo e Catania è reso ancora più lungo e difficile. “Sono qui per fare un sopralluogo e un’ispezione per accelerare i tempi. Non è possibile che ci siano tempi così lunghi“. Di fronte al malcontento, il ministro ha aggiunto che “la Sicilia è una delle priorità di questo Stato”.

Dopo i danni causati dal maltempo del mese di ottobre, diventa ancora più urgente risolvere la questione degli appalti, per i quali, ancora una volta, Toninelli sottolinea la presenza e l’attività del Governo in Sicilia.

