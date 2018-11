La frana provocata dalle forti piogge ha fatto crollare i tetti delle case, seppellendo molti abitanti

Le forti piogge tropicali in Vietnam hanno causato uno smottamento che ha ucciso almeno 13 persone. La frana è stata provocata dalla tempesta tropicale Toraji. Oltre 600 soldati sono impegnati nella ricerca dei dispersi e per far evacuare la popolazione.

Vietnam, violenta tempesta tropicale: 13 morti

Seppelliti dentro le proprie case. Molti abitanti del villaggio turistico di Nha Trang sono morte dopo che la violenta tempesta ha fatto crollare i tetti delle loro case. Ogni anno in Vietnam centinaia di persone perdono la vita a causa di tempeste e inondazioni.