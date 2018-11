Il convoglio è stato violentemente sballottato dal vento ma è rimasto sui binari. Molti finestrini sono andati in frantumi

Il maltempo in Italia è tornato a colpire. Una tromba d’aria ha investito il treno locale Catanzaro Lido – Crotone, all’altezza della stazione di Roccabernarda. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, due di loro sono stati portati in ospedale, ma secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nessuno è in condizioni gravi.

Il convoglio è stato violentemente sballottato dal vento ma fortunatamente è rimasto sui binari. Molti finestrini sono andati in frantumi.