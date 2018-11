Non un'eliminazione istantanea ma la prima nomination per la finale

Una puntata piena di colpi di scena quella di ieri sera al Grande Fratello Vip. Prima l’eliminazione inaspettata di Ivan Cattaneo che si è giocato fino all’ultimo voto il ritorno in casa di Lory Del Santo (50.3% dei voti contro il 49.7) e poi una nomination a sorpresa.

Silvia Provvedi la prima finalista del Gf Vip

I concorrenti fino all’ultimo hanno creduto di votare per un’eliminazione istantanea ma in realtà hanno fatto i nomi dei candidati alla finale. Dopo un testa a testa con Benedetta Mazza, Andrea Mainardi, Lory Del Santo e Jane Alexander a trionfare è stata Silvia Provvedi separata dalla sorella Giulia.

A balzare quindi direttamente in finale diventando di fatto la prima finalista del Gf Vip Silvia Provvedi. Mentre a finire in nomination per la prossima settimana sono stati Walter Nudo e Jane Alexander.