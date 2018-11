Si è spento per un infarto all'età di 65 anni. Stava lavorando all'Edipo a Colono per il Festival di Napoli del prossimo giugno

Il regista teatrale Eimuntas Nekrosius è morto di infarto a 65 anni a Vilnius, città in cui viveva. Il regista lituano stava lavorando all’Edipo a Colono per il Festival di Napoli del prossimo giugno. Ha dato l’annuncio il suo agente, Aldo Grompone.

Addio al noto regista teatrale Nekrosius

Nato a Pazobris il 21 novembre 1952, Nekrosius era diventato un nome di rilievo a livello internazionale. Scoperto dalla prima edizione del Premio Europa per il Teatro, arrivò a Taormina 30 anni fa stupendo tutti con una sua scena di prova delle ‘Tre sorelle’ di Cechov. Da quel momento ha lavorato molto in Italia, dove ha tenuto molto laboratori per giovani attori. Nekrosius ha puntato molto sui classici come Cechov e Shakespeare, ma ha anche proposto spettacoli fantasmagorici ispirati all’Inferno di Dante o al Libro di Giobbe.

Nella sua carriera, il lituano si è cimentato anche con la regia lirica e alla Scala nel 2010, firmando il Faust di Gounod. Tra i suoi lavori spicca il Macbeth di Verdi.